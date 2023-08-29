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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس الوفد: أدعم انتخاب الرئيس السيسي تغليبا للمصلحة الوطنية على الحزبية

الدكتور خالد قنديل
الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ أن ما تمر به مصر الان من ظروف استثنائية ناجمة عن تداخل أزمات إقليمية ودولية وتحديات كبيرة تحتم علينا أن نتوحد من أجل تخطيها عبر تجديد الثقة في اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد الذي قاد مصر بنجاح في خضم تلك التحديات ويواصل التنمية المستدامة بعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة.
وقال الدكتور خالد قنديل في بيان له اليوم إننا لا نملك خوض تجارب بقيادة جديدة، خاصة أننا منحنا الرئيس السيسي كل ثقتنا ونؤكد على هذه الثقة وهو ذاته ما أعلن عنه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رغم إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية.

ندعم رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية


وأضاف: اصبحنا بين خيارين إما أن نتخذ قرارا بتغليب المصلحة الحزبية وأن ندعم رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية أو تغليب المصلحة الوطنية وندعم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة جديدة يستكمل فيها ما بدأه وأوشك على استكمال إنجازه وان يواصل العبور بسفينة مصر في هذا الموج المتلاطم من الأزمات الإقليمية والدولية.


وأشار إلى توافقه مع  عبدالسند يمامة على تأييد خطوات ونهج الرئيس السيسي في هذه المرحلة المهمة والخطيرة بما تتطلبه من خبره وقدرات حتى يمكننا تجاوز تلك التحديات وتؤتي مشروعات التنمية العملاقة ثمارها وأن نجتاز الصعاب مؤكدا انه علينا أن نمنح أعضاء حزب الوفد حريه الاختيار بين تأييد الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة كالتزام حزبي أو تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي كالتزام وطني له اولويته في هذه المرحلة المهمة في تاريخ بلدنا.


واكد الدكتور خالد قنديل مجددا وقوفه الى جانب الرئيس السيسي ودعم ترشحه وانتخابه مشيراً الى أن هذا لا يقلل من تقديره للدكتور عبدالسند يمامة الذي له كل التقدير والاحترام قائلا: أظن أن موقفي لن يغضب الدكتور عبدالسند يمامة فهو يدرك أهمية وتحديات المرحلة التي تمر بها مصر ويؤكد معنا أن الرئيس خير من يتجاوز بنا تلك المرحلة.


وقال الدكتور خالد قنديل انه في ظل مناخ الديمقراطية والحرية الذي تتسم به الجمهورية الجديدة يتجلى حق الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية كخيار له مشروعيته السياسية التي لا تختصر في أن تلك الخطوة تعزز مبادئ الديمقراطية والشرعية وتعكس تحيزا للتنوع والتمثيل الشامل في مؤسسات الدولة حيث يحمل الحزب تاريخا طويلا من الإسهام في تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد ويجسد هذا الترشح فكرة التنوع السياسي والاجتماعي وتقديم فرصه لكل الشرائح للمشاركة في قيادة الدولة وهذا أمر يخصه مع كامل الاحترام لتاريخه السياسي ولكن رأيي واختياري لرئيس البلاد في المرحلة القادمة أمر يخصني.


وأشار قنديل الى انه خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد للنظر في أمر ترشح عبدالسند يمامة للانتخابات الرئاسية أكد قنديل له انه مع الرئيس السيسي وان المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد بفضله موضحا أن الدكتور يمامة ذكر تلك الواقعة بالفعل في حوار تليفزيوني حيث قال إن أحد أعضاء الهيئة العليا أكد تأييده لترشح الرئيس السيسي خلال الاجتماع وعذره مقبول ووجيه وكان يقصدني بذلك .


واعرب الدكتور خالد قنديل عن دهشته البالغة ممن يتساءلون عن مسئوليته الحزبية وليس مسئوليته الوطنية مؤكدا تغليبه المصلحة الوطنية للوطن وتأييده الكامل لتجديد الثقة وإعادة انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد للعبور بسفينتها الى بر الأمان.

الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية الدكتور خالد قنديل الدكتور عبدالسند يمامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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