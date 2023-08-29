اعيدوا أموالنا.. وزير الدفاع الأوكراني يفتح النار على بولندا

طالب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، من الشركات البولندية التي لم تلب احتياجات الجيش الأوكراني من الذخيرة والمعدات بإعادة الأموال.

وفي مقابلة مع صحيفة “أوكرانسكا برافدا”، قال ريزنيكوف: “هناك العديد من الشركات في بولندا التي لم تلب احتياجات الجيش الأوكراني من الذخيرة”.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أن "من بينهم مصنعون مؤثرون للغاية للمعدات العسكرية”.

وقال ريزنيكوف: "قدمت لنا هذه الشركة أنواعا أخرى من القذائف، ونحن ندرس الآن ما إذا كانت مناسبة لنا... ثم إما أن يسلموها إلينا، أو نطالب برد الأموال".

وأضاف أن بعض الشركات الأمريكية لم تقم أيضا بالتسليم الموعود.