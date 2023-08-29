الاتحاد الأوروبي يتبنى مبادرة لتعظيم إنتاج إفريقيا من وقود الطائرات غير الملوث

دعم بـ 4 ملايين يورو

أعلن الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي ستيفان دى كيرسميكر، تبني مبادرة طموحه تسعى إلى تعظيم إنتاج إفريقيا من وقود الطائرات غير الملوث للبيئة؛ تماشيا مع ارتفاع الطلب العالمي عليه، وذلك من خلال مبادرة تعظيم الطاقة النظيفة للاتحاد الأوروبي Global Gateway infrastructure .

وقال الناطق الأوروبي، في تصريح صحفي اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لضخ 300 مليار يورو، أي ما يعادل 324 مليار دولار أمريكي في مشروعات تطوير البنية التحتية في عموم القارة الإفريقية، وذلك في مسعى للحفاظ على مكانة أوروبا في القارة التي تحتدم عليها منافسة من القوى الدولية الصاعدة اقتصاديا وفى مقدمتها الصين .

وسيكون إنتاج وقود الطائرات الصديق للبيئة في مقدمة مشروعات الطاقة، التي سيوليها الاتحاد الأوروبي، أولوية تمويلية في الأعوام القادمة، وذلك إلى جانب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر واللقاحات وتطوير منظومات التعليم والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعد نيجيريا في مقدمة دول إفريقيا المنتجة لخام برينت الخفيف المفضل لإنتاج وقود الطائرات، والذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الامريكية بنسبة تتجاوز 20 % كمصدر لتموين نواقلها الجوية ، كما يشكل هذا النوع من الوقود نسبة 2 % من حجم استهلاك الطاقة العالمى .

وقال الناطق الأوروبي إنه اعتبارا من مطلع العام القادم (2024)؛ سيقدم الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو؛ لتعزيز قدرة الأفارقة على إجراء دراسات الجدوى للمشروعات في القطاعات السابق إليها تستفيد منها 11 دولة إفريقية.

ووفق تقديرات الاتحاد الدولي للطيران المدني /إياتا/؛ سيصل إجمالي استهلاك العالم من وقود الطائرات إلى 450 مليار لتر بحلول عام 2050.