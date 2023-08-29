قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية النسايمة

انطلقت القافلة المتكاملة (جسور التنمية 21) لخدمة اهالي قرية النسايمه بمركز المنزلة محافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة). تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب و المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلاً من: الدكتورة ايمان احمد ابو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اسراء احمد –منسق اداري للقافلة، وقد شملت القافلة المتكاملة (قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال).

وصرحت الدكتورغادة القنيشي - وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد تم توقع الكشف على (907) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (44) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أعرب ا. Hi محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (250) حيوان، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (120) طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي ١٤ سنه، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي (95) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (185) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٦شهور إلى ١٤ سنه.

ومن جانبها الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ان اعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية حيث قامت الدكتورة نجوى سالم بالتحدث عن أهمية فيتامين د لصحة الطفل و المرأة و المسن و مصادره و علامات نقص الفيتامين في الجسم و كيفية الوقاية و العلاج من نقصه كما تحدثت عن جرثومة المعدة أسبابها و أعراضها و علاجها و كيفية الوقاية منها . كما قامت أ م د وفاء الشافعي بالتحدث عن الامراض التنفسية الحادة أسبابها و أعراضها و كيفية الوقاية منها كما تحدثت عن الرضاعة الطبيعية أهميتها للأم و الطفل و الأوضاع المناسبة للرضاعة و التغذية السليمة و أهميتها للمرأة أثناء الرضاعة الطبيعية

ومن جانبه صرح الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الارشاد الزراعي لعدد من المزارعين، عن اهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامه

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