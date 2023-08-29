كارثة طبيعية.. حرائق هائلة في روسيا تلتهم 15000 متر مربع من الغابات

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، اليوم الثلاثاء، إن منطقة حرائق الغابات في منطقة كوبريانوفا شيشيل في جيليندزيك اتسعت إلى 15000 متر مربع، وانتشر الحريق من العشب الجاف إلى منطقة الغابات.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها وفقا لوكالة تاس الروسية: "أثبت رجال الإنقاذ الأوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث، أن النيران اشتعلت في النباتات الجافة وامتدت النيران إلى منطقة الغابات، وتبلغ مساحة الحريق 15000 متر مربع".

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية، أن مروحية من طراز Mi-8 مزودة بجهاز فائض، بالإضافة إلى أكثر من 50 من رجال الإنقاذ، و20 وحدة من المعدات، تشارك في إطفاء الحريق.