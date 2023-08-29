الكشف عن مشاكل خطيرة أدت لانقسام الاتحاد الأوروبي .. تفاصيل

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن أزمة الهجرة والصراع في أوكرانيا والصعوبات المالية هي المشاكل الرئيسية التي تؤدى إلى حدوث انقسام في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن “مشكلات الطاقة والشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية لها أيضًا تأثير على الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت إلي أنه “سيكون من الصعب للغاية على دول الرابطة البالغ عددها 27 دولة إيجاد حلول وسط بشأن جميع القضايا”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن قادة عدد من الدول الأوروبية بدأوا في التفكير في كيفية خفض المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا بشكل كبير.