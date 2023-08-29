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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن مشاكل خطيرة أدت لانقسام الاتحاد الأوروبي .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن أزمة الهجرة والصراع في أوكرانيا والصعوبات المالية هي المشاكل الرئيسية التي تؤدى إلى حدوث انقسام في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن “مشكلات الطاقة والشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية لها أيضًا تأثير على الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت إلي أنه “سيكون من الصعب للغاية على دول الرابطة البالغ عددها 27 دولة إيجاد حلول وسط بشأن جميع القضايا”.

أوكرانيا تعلن موعد بدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتبنى مبادرة لتعظيم إنتاج إفريقيا من وقود الطائرات غير الملوث

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن قادة عدد من الدول الأوروبية بدأوا في التفكير في كيفية خفض المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا بشكل كبير.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

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