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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي علي 3300 حالة عن طريق القافلة الطبية بالعريش

الكشف الطبي مجانا
الكشف الطبي مجانا في شمال سيناء

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية في مدرسة أحمد عرابي في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام.
وقال المحافظ ،إن القافلة الطبية تنفذها قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع مديرية الصحة في شمال سيناء، بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.
 

 

3300 مواطنًا:

 

أضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على نحو 3300 مواطنًا خلال اليوم الأول من عمل القافلة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية.
أشار المحافظ  إلي أنه بفضل القوافل الطبية التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية للمواطنين تم القضاء علي قوائم الانتظار في مستشفي العريش العام وأصبحت صفر عمليات جراحية.
 

وجه المحافظ الشكر إلى القوات المسلحة علي دعم أبناء سيناء، لافتا الي أنه اسبوعيًا يجري تنفيذ قوافل طبية في شمال سيناء في ظل الاهتمام بالمواطن السيناوي.
لفت المحافظ،  إلي أن القافلة تضم تخصصات المخ والاعصاب والباطنة والقلب والكبد والجهاز الهضمي والكلي والأطفال والجلدية والاسنان والرمد والغدد الصماء، بجانب الأشعة والتحاليل المعملية.
أشار المحافظ إلي أن القافلة مستمرة في عملها حتي يوم غد الأربعاء بالعريش حيث بدأت أمس الأثنين.

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