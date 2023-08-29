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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: لا يمكن مناقشة تجديد صفقة الحبوب إلا بشروطنا

صدى البلد

أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن مناقشة مسألة تجديد صفقة حبوب البحر الأسود، إلا وفقًا للشروط، التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

ونسبت الوكالة لمصدر دبلوماسي روسي، لم تسمه، القول "إنه يُمكن مناقشة قضية صفقة الحبوب فقط؛ بناء على الشروط التي حددها الرئيس الروسي مُسبقًا".

وأعلن الرئيس بوتين - في وقت سابق - أن روسيا ستبحث مسألة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات تجاه موسكو.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لم يتم تنفيذ أي من البنود المتعلقة بروسيا في اتفاقيات إسطنبول الأولية في يوليو 2022، والتي دعت إلى إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية وكذلك رفع حواجز العقوبات أمام الصادرات الزراعية الروسية. 

وتوقفت صفقة حبوب البحر الأسود عن العمل - في 17 يوليو الماضي - بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في إسطنبول في يوليو 2022، بسبب فشل شركاء موسكو في الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا.

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