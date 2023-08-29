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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: البشير كان له علاقة بمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك

اللواء الدكتور سمير
اللواء الدكتور سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن لقاء الرئيس السيسي مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، يعد أول لقاء للبرهان خارج السودان منذ أبريل 2023.

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سمير فرج: زيارة البرهان لمصر أول خروج له من السودان منذ الأزمة

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أول زيارة للبرهان خارج السودان لمصر تعبر مكانة مصر القوية، موضحًا أن هناك مجموعة مختلفة من الأسباب التي دفعت البرهان لتكون أول زيارة له خارج السودان لمصر.

وتابع سمير فرج، أن : مصر والسودان كانا دولة واحدة حتى خمسينات القرن الماضي، موضحًا أن أي قلق في السودان يؤثر على مصر، بجانب السودان يجاورها 7 دول مختلفة على جميع حدودها، وهي محاطة بعدة مشاكل.

وأوضح سمير فرج أن البشير كان إخواني الهوية، وكانت أسوأ فترة للعلاقات المصرية السودانية في عهد البشير، كما أنه دعم العراق في حربها على الكويت، كما أنه عمل على استضافة جماعات إسلامية وإرهابية، بالإضافة إلى المشاركة في اغتيال الرئيس مبارك في أثيوبيا.

وأشار سمير فرج إلى أن الجيش السوداني تأسس عام 1925، ويتكون من 205 ألف جندي، ولكن البشير عمل على إنشاء قوات التدخل السريع وهي بمثابة جيش موازي للجيش السوداني، ويعد كارثة على أمن السودان.

وأكمل: أنه تم توقيع السياسي الإطاري في السودان وفق عدة معايير مختلفة، من بينها «دستور جديد، اجراء انتخابات، بعد الجيش عن السياسة»، ولكن برزت مجموعة مختلفة من الخلافات ين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة خاصة عند طرح فكرة الدمج. 

سمير فرج مبارة محاولة اغتيال مبارك البرهان السيسي

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