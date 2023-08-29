أول تعليق من رئيسة وزراء إستونيا على علاقة زوجها مع روسيا

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة لا تعتبر عمل زوجها أرفو هاليك في روسيا غير قانوني.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك”، قالت كالاس إنها “لا تعلم أن شركة ستارك لوجيستيكس، المملوكة جزئياً لزوجها، كانت تشحن بضائع إلى روسيا”.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، إنها لن تحضر اجتماع اللجنة البرلمانية، حيث سيناقشون أعمال زوجها هاليك في روسيا.

وفي وقت سابق، دعت شخصيات معارضة في إستونيا رئيسة الوزراء كايا كالاس إلى الاستقالة بعد أن تم الكشف عن استمرار شركة زوجها في العمل في روسيا، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

وأعلن حزب الوسط يوم الجمعة الماضي أنه بدأ مناقشة اقتراح بسحب الثقة منها، في حين قالت جماعة معارضة أخرى تدعى "إساما" إن الفضيحة تسببت في "ضرر كبير لمصالح وسمعة إستونيا".