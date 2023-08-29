ضربات مدمرة.. سلاح روسي يتسبب في اختفاء لواء أوكراني بأكمله

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن اللواء الميكانيكي 47 الأوكراني اختفى عمليا بسبب ضربات أنظمة “توس-1” الروسية.

وأكد “ريتر”، "من المرجح أن اللواء 47 الأوكراني لم يعد له وجود الليلة الماضية… وتم توجيه ضربة قوية لمجموعات هذا التشكيل، مما أدى إلى خسائر فادحة".

وأضاف أنه “تم تدمير القوة البشرية للعدو بمساعدة أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الروسية توس-1”.

وأوضح ريتر، أن “أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية”.