مستشار رئيس النيجر المعزول: لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية

قال مستشار رئيس النيجر المعزول، الحسن انتنكار، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمد بازوم ليس رئيسا معزولا ولكنه تم اختطافه.

وأضاف مستشار رئيس النيجر المعزول لمقع العربية، أن مبادرة الجزائر ستكون أمرا إيجابيا، ولكننا لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية.

وأشار انتنكار إلى أنه لا يمكن القبول برئيس مدني آخر للنيجر غير بازوم.

وقال مستشار رئيس النيجر: "نحن ضد الخيار العسكري ونأمل بحل دبلوماسي للأزمة، كما نطالب بالإفراج عن بازوم".

ولفت إلى أنه على الأطراف الدولية أن تكون عادلة وتعمل على عودة الرئيس محمد بازوم.

وأكد انتنكار أن الحالة الصحية لبازوم جيدة ومعنوياته مرتفعة.

ونفى مكتب رئيس النيجر المعزول، في باريس، في اتصال مع شبكة “العربية”، عزم رئيس النيجر محمد بازوم، تقديم استقالته.

كما أكد مكتب رئيس النيجر المعزول في باريس، أن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل من منصبه.

وشهدت مدينة نيامي عاصمة النيجر، اليوم السبت، استنفارا أمنيا وتحركات عسكرية في عدد من المناطق.