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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

أسعار الغاز
أسعار الغاز

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10%، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 387 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة لندن ICE.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر TTF كبر مركز في أوروبا، التداول عند 424.1 دولارًا لكل ألف متر مكعب، ثم تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 387.2 دولارًا.

وتهدد الاضطرابات بالتأثير على 10٪ من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو احتمال يبقي التجار في أوروبا على حافة الهاوية.

مسئول ألماني كبير يدعو لإصلاح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"

أسعار الغاز تصعد في أوروبا بسبب تفاقم مخاطر تراجع الإمدادات

ولا تزال المنطقة تتعافى من أزمة الطاقة العام الماضي، عندما تركتها تخفيضات الإمدادات الروسية معرضة بشدة للتحولات في السوق العالمية الضيقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن شيفرون تلقت إخطارات بإضراب عمال في شركتي جورجون وويتستون وستتخذ إجراءات للحفاظ على التشغيل الآمن والموثوق وستواصل عملية التفاوض.

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