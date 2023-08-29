أكرم حسني يكشف الأسباب وراء انسحاب محمد سامي من "العميل صفر"

كشف الفنان أكرم حسني، عن الأسباب وراء انسحاب محمد سامي من إخراج فيلم "العميل صفر"، قائلا إن محمد سامي مخرج عبقري، ويعتز بمعرفته بشكل شخصي، ولا أحد يحتاج أن يتحدث عن أعماله الناجحة في الوسط الفني، لافتا إلى أنه يحب محمد سامي بشكل شخصي في الإخراج، ويحب التعاون معه بشكل كبير.

أكرم حسني يتحدث عن المخرج محمد سامي

وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص مع قناة العربية، أنه بعد تصوير أول أسبوع في الفيلم، بدأ المخرج محمد سامي في الانسحاب من الفيلم، بسبب تضارب المواعيد لديه، موضحا أنه تم الحديث عن ترشيح مخرج آخر، وتم استئذان محمد سامي في هذا الأمر، وهو رحب بكل حب واحترام، من أجل إنجاح الفيلم.

وتابع أكرم حسني، أنه تم التواصل مع المخرج كريم العدل، الذي يعد واحد من أفضل المخرجين في الوقت الحالي، "أنا دايما بقول إحنا خسرنا محمد سامي في الفيلم ده، وكسبنا كريم العدل، وكريم العدل رحب جدا بالعمل وبدأنا نشتغل على فيلم العميل صفر".

واستكمل، أن طوال الوقت يرغب في العمل مع المخرج محمد سامي، إذ أنهما أصدقاء على المستوى الشخصي، ولكن لم يتم التعاون بينهما في أعمال فنية، متابعا: "إحنا اشتغلنا إعلانين مع بعض، والإعلانات طلعت تريند بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بدأت تشوف الإعلانات دي بشكل كبير".

وأتم تصريحاته: "أنا بحب محمد سامي جدا، ونفسي أشتغل معاه في الدراما، ونفسي اشتغل معاه في الأفلام خلال الفترة الجاية، وان شاء الله يكون فيه فرصة ونتعاون مع بعض".