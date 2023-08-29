عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان ترفع حالة التأهب استعدادا لاستقبال إعصار مدمر

صدى البلد

حذرت سلطات الأرصاد الجوية في تايوان من هطول أمطار غزيرة ورياح قوية ابتداءً من غدا الأربعاء مع اقتراب إعصار ساولا من الساحل الجنوبي للجزيرة في طريقه إلى الساحل الجنوبي للصين. 

 

حيث يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة رياح مستمرة تبلغ 162 كيلومترًا في الساعة (101 ميلًا في الساعة) وهبات تصل إلى 198 كيلومترًا في الساعة (123 ميلًا في الساعة)، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان. ولن يضرب عين الإعصار البر الرئيسي لتايوان، ولكن من المتوقع أن يمر بمدن جنوبية في تايوان بحزامه الخارجي.

 

ومن جانبه، حذَّر المكتب الجوي أيضًا مساء يوم الاثنين من أن أمواجًا عالية وأمواجًا متلاطمة متوقعة تجعل أي رحلات بحرية خطيرة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والجنوبية من تايوان يوم الأربعاء حتى يوم الخميس. وقد صنَّف مكتب الأرصاد الجوية في تايوان عاصفة ساولا حتى الآن على أنها إعصار من درجة متوسطة، وقال إن هناك احتمالًا ضئيلًا لأن يزداد قوة.

 

ثم من المتوقع أن يضرب الإعصار جنوب مقاطعات فوجيان وقوانغدونغ في جنوب الصين.

وقد تسبَّب إعصار ساولا في فيضانات في شمال الفلبين خلال الأيام الماضية، حيث نزح المئات من سكانه، لكن لم تُبلغ عن وقوع ضحايا.

 

وفي يوليو، استطاعت الجزيرة تفادي معظم الأضرار التي سبَّبها إعصار دوكسوري، والذي أدى إلى حدوث فيضانات واسعة، وانقلاب قوارب، وأسفر عن عشرات القتلى في كل من الفلبين والصين

الأرصاد الجوية إعصار ساولا أمطار غزيرة ورياح الفلبين والصين جنوب الصين حدوث فيضانات هطول أمطار غزيرة تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ