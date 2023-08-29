تايوان ترفع حالة التأهب استعدادا لاستقبال إعصار مدمر

حذرت سلطات الأرصاد الجوية في تايوان من هطول أمطار غزيرة ورياح قوية ابتداءً من غدا الأربعاء مع اقتراب إعصار ساولا من الساحل الجنوبي للجزيرة في طريقه إلى الساحل الجنوبي للصين.

حيث يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة رياح مستمرة تبلغ 162 كيلومترًا في الساعة (101 ميلًا في الساعة) وهبات تصل إلى 198 كيلومترًا في الساعة (123 ميلًا في الساعة)، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان. ولن يضرب عين الإعصار البر الرئيسي لتايوان، ولكن من المتوقع أن يمر بمدن جنوبية في تايوان بحزامه الخارجي.

ومن جانبه، حذَّر المكتب الجوي أيضًا مساء يوم الاثنين من أن أمواجًا عالية وأمواجًا متلاطمة متوقعة تجعل أي رحلات بحرية خطيرة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والجنوبية من تايوان يوم الأربعاء حتى يوم الخميس. وقد صنَّف مكتب الأرصاد الجوية في تايوان عاصفة ساولا حتى الآن على أنها إعصار من درجة متوسطة، وقال إن هناك احتمالًا ضئيلًا لأن يزداد قوة.

ثم من المتوقع أن يضرب الإعصار جنوب مقاطعات فوجيان وقوانغدونغ في جنوب الصين.

وقد تسبَّب إعصار ساولا في فيضانات في شمال الفلبين خلال الأيام الماضية، حيث نزح المئات من سكانه، لكن لم تُبلغ عن وقوع ضحايا.

وفي يوليو، استطاعت الجزيرة تفادي معظم الأضرار التي سبَّبها إعصار دوكسوري، والذي أدى إلى حدوث فيضانات واسعة، وانقلاب قوارب، وأسفر عن عشرات القتلى في كل من الفلبين والصين