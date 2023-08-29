الكويت وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية

بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال لقاء ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء البريطاني بمقر الحكومة البريطانية، تم تناول العلاقات المميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في المجالات كافة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الصديقين.

وقالت "كونا" إن اللقاء ساده جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة في مشهد جسد تطلع الجانبين لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

من جانبه، أكد ريشي سوناك، على متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام مع دولة الكويت وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

من ناحية أخرى، وقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية الكويتي الدكتور سعد حمد البراك، اليوم مع وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون ممثلاً عن الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية، وذلك بحضور ولي عهد الكويت وريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

تجدر الإشارة إلى أن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح يقوم حاليًا بزيارة رسمية للمملكة المتحدة، يرافقه وفد رفيع المستوى، كما يقوم بحضور احتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.