لمتابعة تنفيذ المفاعل النووى..رئيسا المحطات النووية والشركة الروسة يجتمعان بالضبعة

اجتمع الدكتور/ أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والجانب الروسى برئاسة انريا بيتروف - رئيس شركة "أتوم ستروى اكسبورت" لمتابعه الموقف الحالي لتنفيذ المشروع.

وقد ضم الإجتماع قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقيادات شركة "أتوم ستروى إكسبورت" وقيادات معهد التصميم الروسي للمشروع، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسي والإنشائي من شركة "أتوم ستروى اكسبورت".

فى البداية رحب الدكتور/ أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجانب الروسى برئاسة / انريا بيتروف - رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت،

ناقش الجانبان المصرى والروسى اثناء الإجتماع تطور أعمال المشروع للتأكد من تنفيذ نطاق أعمال العام 2023 وفق المخطط الزمني وللاستماع أيضا إلى مدى تطور تقديم الوثائق التصميمية للمشروع والموقف التنفيذي الإنشائي للوحدات النووية.



وقام مديرى المشروع من الجانب المصرى ومديرى المشروع من الجانب الروسى بتقديم تقارير عن تطور وتقدم الأعمال بموقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وجدير بالذكر أن هدف هذا الإجتماع هو التأكد من سير وتقدم الأعمال وفق الجدول الزمنى للمشروع والوقوف على ماتم تحقيقة من إنجازات والتطلع لمزيد من التعاون والمشاركة فى تحقيق الهدف المرجو، وإتمام الجاهزية لتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وذلك بعد حصول الهيئة على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما أنه يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للإدارة العليا للمشروع لسير الأعمال ولتذليل العقبات أمام فرق العمل بما يحقق تنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية.

وختاماً قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لفرق العمل من الجانب المصرى والجانب الروسى بما تم تحقيقة من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن بموقع المحطة النووية بالضبعة وتطلع إلى مزيد من بذل الجهد للمضى قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مسار المشروع لتحقيق مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.



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