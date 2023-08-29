العاملون في الإذاعة البريطانية بالقاهرة يواصلون تصعيدهم

دعا العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة إلى حضور مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا، لإعلان تطورات القضية وتفاصيل خطواتهم القادمة لمواجهة تعنت إدارة بي بي سي، ويؤكد العاملون على استمرار تحركاتهم على كافة الأصعدة والمستويات لإيقاف حالة التمييز التي تمارسها إدارة المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

وتابع البيان: أضرب العاملون بمكتب القاهرة للمرة الثالثة، لمدة عشرة أيام، تنتهي غدا الأربعاء، توقفت فيها إدارة المؤسسة عند عروض لا ترتقي لأقل من الحدود الدنيا لبداية أي تفاوض في استمرار واضح لسياسة التعنت والتمييز التي تنتهجها المؤسسة ضد العاملين بمكتب القاهرة.

وأضاف البيان أننا إذ نعلن تمسكنا بمطالبنا فإننا نؤكد على أننا منفتحون على أي حل جاد ترعاه نقابة الصحفيين يكفل تحقيق هذه المطالب على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة قبل بداية الاضراب القادم والذي تم تقديم اخطار قانوني به لكل الأطراف، كما نؤكد استمرارنا في السعي بكل الطرق من أجل نيل حقوقنا المشروعة.

الجدير بالذكر يقام المؤتمر في الثالثة ظهرا، أمام مقر المكتب بالعجوزة.