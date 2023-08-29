مباحثات بين أرمينيا وفرنسا حول ناجورنو قره باغ

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع الإقليمي في ضوء تطورات الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس": "أكد باشينيان خلال المحادثات الهاتفية أن الأزمة الإنسانية تتدهور يوميًا في ناجورنو قره باغ نتيجة الحصار غير القانوني لممر لاتشين من قبل أذربيجان"، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى التغلب على هذه الأزمة وحلها".

وأضاف البيان أن الجانبين الأرميني والفرنسي أكدا أيضًا أهمية بذل جهود متواصلة نحو ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكمًا يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحمّلت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.