البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاغنر

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على وفاة رئيس فاغنر، “نعلم أن الكرملين له تاريخ طويل في تصفية خصومه”.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن قائد "فاغنر" لقي حتفه في حادث تحطم طائرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين والذي كان على متنها وأنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

وأفاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر، لافتا إلى أن قائد الطائرة كان لديه صلاحيات الوصول إلى الطائرة قبل إقلاعها.