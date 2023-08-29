إعلامية توجه بضرورة محاسبة مروجي شائعات ارتفاع أسعار الساحل الشمالي

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الأسعار في الساحل الشمالي أسعار طبيعية جدا وكل ما يتم ترويجه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا غير صحيح وغير موجود في أرض الواقع.

‏وتابعت بسمة وهبة ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن بعض الأشخاص الذين يدعون أن الأسعار مرتفعة وغير طبيعية هم مجرد ناس يبحثون عن التريند للحصول على المشاهدات والأرباح بالدولار وللأسف الشعب المصري بيصدقهم.

شائعات ارتفاع الأسعار

‏ ووجهت نداء عاجلا لكل المسؤولين بضرورة محاسبة كل الأشخاص الذين يروجوا شائعات ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي بطريقة مبالغ فيها لأن هذه الشائعات تعتبر إساءة لمصر.