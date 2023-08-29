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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن حقيقة قرب انضمام أحمد فتوح نجم الزمالك إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد “شبانة”، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن وكيل فتوح أعلن أن على أي نادٍ يرغب في ضم فتوح دفع ٤٠ مليون جنيه قيمة توقيعه، مشددا على أن وكيل اللاعب أعلن الشرط لجميع الفرق المصرية والعربية التي ترغب في ضم اللاعب. 

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وأضاف أن المبلغ سيكون ضخما بالنسبة للأهلي حاليا خاصة وأنه سيكون مجرد قيمة التوقيع بخلاف العقد ذاته، مؤكدا أن اللاعب يرغب في الحصول على المبلغ ذاته حال جدد عقده مع الزمالك.

ونوه بأن اللاعب حتى الآن لم يقرر التجديد للزمالك خاصة في ظل ظروف النادي الحالية. 

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40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

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