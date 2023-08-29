الكويت وبريطانيا يوقعان إعلان نوايا للتعاون في الأمن السيبراني

وقعت الكويت، اليوم الثلاثاء، مع المملكة المتحدة إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني.

ووقع الإعلان عن الجانب الكويتي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي فيما وقعتها عن الجانب البريطاني سفيرة شؤون الأمن السيبراني في إدارة صادرات الدفاع والأمن بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية جوليت ويلكوكس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وقالت ويلكوكس، في تصريح لها عقب التوقيع، إن الإعلان يمكن الجانب البريطاني من تقديم الدعم اللازم لإنشاء المركز وتزويده بالنظم والقدرات التي تحتاجها أي دولة لحماية نفسها من التهديدات السيبرانية.

وأوضحت أن توقيع الإعلان اليوم هو ثمرة عمل بين الجانبين بدأ في عام 2015 وقد تمكنت الكويت في هذه الفترة من تطوير استراتيجيتها وخططها في هذا الشأن إلى أن توصلت إلى إصدار المرسوم الأميري في العام الماضي 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأضافت أن "إنشاء المركز يعني أن الكويت أصبح لديها أساسا صلبا لبناء الكوادر والقدرات اللازمة ولذلك وقعنا هذا الاعلان لضمان العمل المشترك لنفكر بالمستقبل من أجل الوصول إلى افضل الأفكار مع الشركاء في الكويت".

ورأت ويلكوكس أن الهدف من تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية الدولة من التهديدات السيبرانية وإنما ينمي الوعي والمهارات والمهنية في هذا المجال.

ولفتت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بجهد من أجل تطوير الأمن السيبراني منفردة ومجتمعة وأن المملكة المتحدة تدعم هذه الجهود لا سيما دعم مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني.

