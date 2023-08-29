عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت وبريطانيا يوقعان إعلان نوايا للتعاون في الأمن السيبراني

صدى البلد

وقعت الكويت، اليوم الثلاثاء، مع المملكة المتحدة إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني.

ووقع الإعلان عن الجانب الكويتي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي فيما وقعتها عن الجانب البريطاني سفيرة شؤون الأمن السيبراني في إدارة صادرات الدفاع والأمن بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية جوليت ويلكوكس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وقالت ويلكوكس، في تصريح لها عقب التوقيع، إن الإعلان يمكن الجانب البريطاني من تقديم الدعم اللازم لإنشاء المركز وتزويده بالنظم والقدرات التي تحتاجها أي دولة لحماية نفسها من التهديدات السيبرانية.

وأوضحت أن توقيع الإعلان اليوم هو ثمرة عمل بين الجانبين بدأ في عام 2015 وقد تمكنت الكويت في هذه الفترة من تطوير استراتيجيتها وخططها في هذا الشأن إلى أن توصلت إلى إصدار المرسوم الأميري في العام الماضي 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأضافت أن "إنشاء المركز يعني أن الكويت أصبح لديها أساسا صلبا لبناء الكوادر والقدرات اللازمة ولذلك وقعنا هذا الاعلان لضمان العمل المشترك لنفكر بالمستقبل من أجل الوصول إلى افضل الأفكار مع الشركاء في الكويت".

ورأت ويلكوكس أن الهدف من تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية الدولة من التهديدات السيبرانية وإنما ينمي الوعي والمهارات والمهنية في هذا المجال.

ولفتت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بجهد من أجل تطوير الأمن السيبراني منفردة ومجتمعة وأن المملكة المتحدة تدعم هذه الجهود لا سيما دعم مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

رسالة قاسية من الشيخ محمد حشاد لصاحب واقعة تلاوة القرآن على العود

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في "يعبد" جنوب جنين

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ