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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالقبعة والضفيرة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير لها لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.
 

وتألقت كارمن سليمان  بإطلالة كاجوال حيث ارتدت تيشرت بالون الرمادي و هوت شورت مشجر، وتركت  شعرها تسريحة الضفيرة بطريقة جذابة ومتناسقة.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها.

 

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.

وأكدت كارمن سليمان، أنها مطربة تريد التجديد ولكن في إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق في تقديم أغاني مهرجانات.

وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهوبين الموجودين على الساحة.

وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله، أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة في الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

اغاني المهرجانات جيهان عبدالله كارمن سليمان

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