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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لن أستقيل.. عماد البناني: مستمر في منصبي لحين إجراء انتخابات نادي الزمالك..فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن المدير الفني لفريق الكرة حصل على كافة مستحقاته، وتم توفيرها بصورة كاملة.

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وقال البناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 6 آلاف عضوية تم تنقيتها في نادي الزمالك اليوم، موضحًا أنه مستعد للقاء أي من رموز نادي الزمالك طالما أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة.

وأضاف عماد البناني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يرغب في لقاء أي شخص يريد الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، مؤكدًا أنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع، كما أن الهيئة القضائية ستكون المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وتابع: هناك مفاوضات جارية مع مصلحة الضرائب لتقليل المديونيات، وهناك مساع لتقليل مديونيات الضرائب لـ400 مليون جنيه، بجانب العمل على رفع الحظر عن أرصد نادي الزمالك.

ووجه عماد البناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك بالوقوف خلف النادي، لحين عقد الانتخابات.

ولفت البناني، إلى أنه مستمر في منصبه بتسيير أعمال نادي الزمالك ولن يتقدم باستقالته، أو  يعتذر عن المهمة، إلا إذا كان هناك قرار بإقالته. 

 

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