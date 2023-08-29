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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل وافقت لجنة إدارة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا؟ عماد البناني يحسم الجدل

محمود كهربا
محمود كهربا

كشف عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والمدير الفني أهم أولويات اللجنة، متابعا أن هناك مستجدات في أزمة تقسيط غرامة كهربا. 

 

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رئيس لجنة تسيير أعمال الزمالك: شرط واحد للموافقة على رحيل زيزو وفتوح


وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مستحقات متأخرة لمدة شهرين للعاملين فى نادي الزمالك ويسعى لتوفيرها حاليا، لافتا إلي أن ملف كهربا في غاية الأهمية. 


وأردف عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أنه يتم العمل حاليا على الإنتهاء من التسويات للاعبي الفريق فى كرة القدم، مضيفا: نعمل على حل أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك.


واستطرد أنه سيتم الجلوس مع المدير الفني الأجنبي والكابتن عبد الواحد السيد لبحث ملف فتوح وزيزو، موضحا أنه لن يتدخل في أي أمور فنية.

 

حقيقة تقسيط غرامة كهربا 


وأكد عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أنه لم يطرح على اللجنة ملف تقسيط غرامة كهربا لاعب النادي الأهلي وسيترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب للبت في الأمر، مؤكدا أن نادي الزمالك يعيش أزمة مالية كبيرة، داعيا محبي النادي للتعاون ودعم النادي من أجل الحفاظ على القلعة البيضاء.
 

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