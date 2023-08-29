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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تسمح للمطارات بالعمل الليلي لإنهاء أزمة الحركة الجوية

صدى البلد

منحت الحكومة البريطانية المطارات الضوء الأخضر لمواصلة الطيران خلال الليل في محاولة لإنهاء الأعمال المتراكمة الناجمة عن خلل في الكمبيوتر أدى إلى تقطع السبل بآلاف المصطافين في الخارج، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع لهيئة الحركة الجوية الوطنية وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات والهيئات التجارية وقوات الحدود، وهو الاجتماع الذي رأسه وزير النقل مارك هاربر.

وفي حديثه عقب الاجتماع، حذر هاربر مرة أخرى من أن الآثار المترتبة على الاضطراب الذي حدث أمس من المرجح أن تستمر خلال الأيام المقبلة، وقال إنه يتعين على الركاب المقرر سفرهم مراجعة شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار.

كانت مطارات لندن قد حذرت من "اضطراب كبير" مستمر في الرحلات الجوية بعد أول خلل فني في مراقبة الحركة الجوية "منذ ما يقرب من عقد من الزمن".

ويتم حث المسافرين على التحقق من رحلاتهم مع شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار مع استمرار التأخير والإلغاء لليوم الثاني.

وكان الآلاف قد تركوا عالقين في داخل المملكة المتحدة وخارجها مساء الاثنين بعد عطل فني في المجال الجوي للمملكة المتحدة، مع إلغاء أكثر من 1500 رحلة مغادرة ووصول، وفقًا لإحدى شركات تحليل الطيران، وهو ما يعادل حوالي 27 في المائة من الرحلات المخططة.
 

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