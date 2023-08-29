واقع قاس.. المخابرات الأمريكية تعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد

ذكرت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على اختراق الخطوط الدفاعية لروسيا في منطقة الهجوم المضاد.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "تطلعات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تواجه واقعا قاسيا”، مضيفة أنه “من غير المرجح أن ينجح الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا”.

وأشارت إلى أنه “يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية إيجاد طريقة لاختراق ثلاثة مستويات من التحصينات الروسية، ولا يقل أهمية عن ذلك، الاحتفاظ بهذه المواقع دون فقدان قوتها ودون الإضرار بالقدرة على الدفاع ضد الهجمات المضادة”.

وأضافت أن "مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في إمكانية القيام بذلك هذا العام، إن حدث ذلك".

وأوضحت أن “إخفاقات كييف في ساحة المعركة يجب أن تدفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التراجع عن مبيعات الأسلحة الثقيلة لحليفه”.

ولفتت إلى أنه “في هذه الحالة، سيتعين على حكومة زيلينسكي أن تتصالح مع الوضع الإقليمي الحالي”.