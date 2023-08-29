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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. مجلسا النواب والدولة يناقشان النقاط الخلافية حول قوانين الانتخابات

صدى البلد

عقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب الليبي والدولة (6+6) اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي فأن الجانبين ناقشا سويا النقاط محل الخلاف وبدأ في وضع بنود وحلول توافقية.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي -الأسبوع الماضي- أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

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