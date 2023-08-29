أنس جابر تهزم الكولومبية أوسوريو.. وتتأهل للدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميًا إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تعد ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة، بعد الفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 58 دقيقة.

وفازت أنس في المجموعة الأولى بنتيجة 7–5، ثم واصلت تفوقها في المجموعة الثانية بنتيجة 7–6 بعد التفوق في شوط كسر التعادل؛ لتفوز بالمباراة وتتأهل للدور الثاني.

ومن المقرر أن تلتقي أنس جابر في الدور الثاني مع، التشيكية ليندا نوسكوفا التي صعدت على حساب الأمريكية ماديسون برينجيل.

في سياق آخر، ودعت المصرية ميار شريف المصنفة رقم 33 عالميًا منافسات بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الصينية تشو لين بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت الصينية في المجموعة الأولى بنتيجة 6–3، ثم واصلت تفوقها في المجموعة الثانية بنتيجة 7–5.