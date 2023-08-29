وزير الشباب والرياضة يُشيد بالتايكوندو المصري

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن "حصول التايكوندو لأول مرة على دعوة عدد لاعبين لبطولة الجائزة الكبرى بباريس أكبر من الأردن إنجاز كبير، وتأهل لاعبينا للجائزة الكبرى يعكس قوة ومستوى اللاعبين المصريين في رياضة التايكوندو ويمنحهم الفرصة للتنافس وإظهار قدراتهم دوليًا".

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى والتى تقام فى الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل بباريس ، ودخل المنتخب معسكرا مغلقا بالاسماعيلية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى ينتهى بعد غد السبت.



وأشاد وزير الرياضة بتفوق التايكوندو المصري لأول مرة على الاردن فى عدد اللاعبين المصنفين المدعوين (من الاتحاد الدولى) لبطولة الجائزة الكبرى بباريس، والتي تعد المؤهلة للألعاب الأولمبية، ما يزيد من أهميتها وجعلها هدفًا مهمًا للمنتخبات الوطنية.