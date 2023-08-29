واشنطن: إسقاط منصة البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الجرائم المالية

أكدت السلطات الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت" سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة" شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي وكل من فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا ورومانيا ولاتفيا.

وقال المدعي العام الأمريكي، مارتين أسترادا، إن البرمجيات الخبيثة لمنصة "قاكبوت" أصابت أكثر من 700 ألف جهاز حاسوب، وسهلت نشر برامج الفدية، وتسببت في خسائر بمئات الملايين من الدولارات للشركات ومقدمي الرعاية الصحية والوكالات الحكومية في أنحاء العالم.

واكتشفت المنصة لأول مرة - منذ أكثر من 10 أعوام - وتنشر عادة برامجها الخبيثة من خلال رسائل البريد الإلكتروني إلى الضحايا.

ويقول باحثون أمنيون إنهم يعتقدون أن المنصة أطلقت في روسيا في بادئ الأمر واستهدفت منظمات في جميع أنحاء العالم من ألمانيا إلى الأرجنتين.