عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجلا أم آجلا.. إعلان مقلق من روسيا بشأن تجارب نووية أمريكية جديدة

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ستختبر رؤوسها النووية الجديدة، عاجلا أم آجلا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بيلوسوف، إن انخراط أمريكا في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا يظهر أنها لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، بالرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وأضاف: "نود أن نلفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحسين وصيانة البنية التحتية الخاصة بموقع التجارب النووية في نيفادا، وتبقيها في حالة استعداد تشغيلي كامل، ومن هنا يمكن اعتبار هذا النهج دليلا مباشرا على نوايا واشنطن".

وأوضح بيلوسوف، أن "الولايات المتحدة لا تخفي تطويرها لأنواع جديدة من الرؤوس الحربية النووية، والتي ستحتاج لتجربة أدائها عاجلا أم آجلا ضمن اختبارات عملية".

الجيش الأوكراني يقصف روسيا.. ودعوات لسكان منطقة بريانسك بالنزول إلى الملاجئ

استجواب الدبلوماسيين .. أمريكا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ روسيا بعد تصعيد خطير

وشدد على أن اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/35 لعام 2009 بالإجماع ينص على أن جميع دول العالم تشترك في حاجتها للتخلي الكامل عن التجارب النووية، وهو الشرط الأهم لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في خلق عالم خال من الأسلحة النووية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

ترامب: لا أخشى أن ينتهي بي الأمر خلف القضبان

بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي

إيران: تأمين 8 معابر حدودية مع العراق لحماية زوار أربعينية الحسين

الجيش الأوكراني يقصف روسيا.. ودعوات لسكان منطقة بريانسك بالنزول إلى الملاجئ

أوكرانيا أرسلت قواتها للجحيم.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية الحرب

كل شيء سينتهي قريبا.. دعوات أوكرانية للإطاحة بـ زيلينسكي لإنقاذ كييف

تحرك جديد من أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو.. تفاصيل

أمريكا.. إخلاء جزئي بولاية فلوريدا بسبب اقتراب إعصار إداليا

ترشيحاتنا

قبل انتخابات أمريكا.. «إكس» تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات

كواليس جديدة بشأن استدعاء رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب

قبل زيادتها للضعف .. إزاي تدفع مُخالفات المرور وانت في البيت

المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ويواجه التحديات بأفكار متطورة

إيرلينج هالاند يخلف محمد صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ