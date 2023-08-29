عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يهنئ مصر بعد انضمامها لمجموعة بريكس

صدى البلد

هنأ وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مصر والسعودية والإمارات بعد أن أصبحوا رسميا أعضاء في مجموعة بريكس الاقتصادية. 

وقال وانج يي اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي في بكين، “إن ذلك من شأن أن يزيد من دور وتأثير  العالم العربي علي الساحة الدولية. 

وأشار إلي أن الصين ترغب في العمل مع الدول العربية لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين، حتى تتمكن الحضارتان اللتان تتمتعان بتاريخ طويل من تقديم مساهمات جديدة لتنمية وتقدم البشرية. 

وأعرب وانج يي عن أن الانعقاد الناجح للقمة الصينية-العربية الأولى في المملكة العربية السعودية أصبح معلما هاما في العلاقات الصينية-العربية.

وأضاف، ومن المتوقع أن يقدم البرلمان العربي، باعتباره الهيئة التمثيلية للرأي العام العربي، مساهمات أكبر في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين والعالم العربي.

السعودية والامارات البرلمان العربي السعودية الصين عبدالرحمن العسومي مصر والسعودية والإمارات مجموعة بريكس وزير الخارجية الصيني وانج يي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

قبل انتخابات أمريكا.. «إكس» تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات

كواليس جديدة بشأن استدعاء رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب

قبل زيادتها للضعف .. إزاي تدفع مُخالفات المرور وانت في البيت

المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ويواجه التحديات بأفكار متطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ