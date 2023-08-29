وزير الخارجية الصيني يهنئ مصر بعد انضمامها لمجموعة بريكس

هنأ وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مصر والسعودية والإمارات بعد أن أصبحوا رسميا أعضاء في مجموعة بريكس الاقتصادية.

وقال وانج يي اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي في بكين، “إن ذلك من شأن أن يزيد من دور وتأثير العالم العربي علي الساحة الدولية.

وأشار إلي أن الصين ترغب في العمل مع الدول العربية لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين، حتى تتمكن الحضارتان اللتان تتمتعان بتاريخ طويل من تقديم مساهمات جديدة لتنمية وتقدم البشرية.

وأعرب وانج يي عن أن الانعقاد الناجح للقمة الصينية-العربية الأولى في المملكة العربية السعودية أصبح معلما هاما في العلاقات الصينية-العربية.

وأضاف، ومن المتوقع أن يقدم البرلمان العربي، باعتباره الهيئة التمثيلية للرأي العام العربي، مساهمات أكبر في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين والعالم العربي.