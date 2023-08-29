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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب ، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة ناعمة، مرتدية توب بالون الابيض، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة،وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها".


 

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرببطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهرالصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتبوالجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية منبرنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهالأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
كُتب ياسمين الخطيب

شاركت في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذيتناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنتفي رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب"ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

2 طلعت حرب أحمد وفيق اعتمد اعتصام رابعة اعمال ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب

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