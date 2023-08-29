كريستيانو رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب برباعية في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه الشباب بأربعة أهداف دون مقابل، في، في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، أعقبه بهدف ثان بنفس الطريقة في الدقيقة 38.

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لـ النصر في الدقيقة 41 من متابعة لتمريرة رونالدو.

وأكد سلطان الغنام انتصار النصر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80.

انتصار النصر رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلًا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو