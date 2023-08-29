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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد سلماوي: نجيب محفوظ كان يعتقد أن الشخص الذي هاجمه يريد مصافحته

محمد سلماوي
محمد سلماوي

كشف الكاتب والمفكر محمد سلماوي، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الأديب العالمي نجيب محفوظ عام 1994 عندما كان في طريقه بصحبة أحد أصدقائه إلى لقاء الأصدقاء الذي كانوا يعقدونه معا الجمعة من كل أسبوع.

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وقال "سلماوي"، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "نجيب محفوظ حكى لي تفاصيل ما جرى، وقال لي ركبت السيارة ووحدت شخصا يقبل عليّ مسرعا في اتجاهي، وكان الشباك مفتوحا، اعتقدته كان يريد ان يسلم عليّ أو يريد أوتوجراف، فقد كان قريبا من الناس ويصافح من يصافحه".

وأضاف يلماوي: "كان في يد الشخص الذي هاجمه خنجر، وكانت الضربة من الخلف، وقال لي إنه شعر كأن وحشا نشب أظافره في رقبته، وسالت دماؤه، وهرب الشخص الذي هاجمه، ولحسن الحظ كان في صحبة نجيب محفوظ صديقه الطبيب وأدرك أن الشريان كان في حاجة إلى تعامل طبي سريع، وخلال دقائق دخل غرفة العمليات".

وواصل: "نفس الشخص الذي تعدى على نجيب محفوظ ذهب رفقة صديق له إلى بيت نجيب محفوظ قبل تنفيذ محاولة اغتياله بيوم، حيث ضربا الجرس وكان بحوزتهما ورد وشيكولاتة وكان أحدهما يرتدي العقال، وكان في حوزتهما خنجر ومسدس، لكنه لم يكن موجودا، وأخبرتهما زوجة نجيب محفوظ بأنه سيذهب في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة إلى لقاء الأصدقاء، دون أن تعلم عنهما أي شيء، وبالفعل حدثت الواقعة في اليوم التالي، ونشرت كل تلك التفاصيل في الأهرام كأول حديث لنجيب محفوظ بعد حادث الاغتيال الفاشلة".

الأديب العالمى نجيب محفوظ الكاتب الصحفي محمد الباز برنامج الشاهد قناة إكسترا نيوز محاولة الاغتيال محمد سلماوى نجيب محفوظ

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