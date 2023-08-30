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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس الـ48 ساعة المقبلة.. أول رد فعل من الأهلي على استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر.. ورئيس لجنة تسيير أعمال الزمالك: شرط واحد للموافقة على رحيل زيزو وفتوح

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 


تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

 

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى تسجيل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة.

 

الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40


تعد تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين بشكل دوري، من أجل معرفة آخر التطورات وآخر كل جديد فيما يتعلق بـ حالة الطقس يوميًا، خاصة في ظل عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية من جديد في الفترة الراهنة.

 

"إشمعنا الزمالك".. أول رد فعل من الأهلي على استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر


رصدت قناة العربية، أول رد فعل من الأهلي على استدعاء 4 لاعبين من صفوفه لمنتخب مصر من أجل مباراة إثيوبيا المقبلة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط محاولات من جانب المارد الأحمر لاستبعاد لاعبيه من هذه المباراة بحجة أن المنتخب قد تأهل بالفعل للبطولة في الفترة الحالية.

 

رئيس لجنة تسيير أعمال الزمالك: شرط واحد للموافقة على رحيل زيزو وفتوح

 

أكد الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن مجموعة من أعضاء نادي الزمالك تجمعوا بالأمس لمناقشة أمور عاجلة في النادي.


الشهرة غيرتك.. بسمة وهبة توجه رسالة قوية لـ أحمد سعد

 

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن زوجة الفنان أحمد سعد أعلنت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفصالهما لكنها قامت بحذف "البوست".


نائب رئيس تحرير الأهرام: توقيت زيارة البرهان لمصر له دلالات

 

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام، إن توقيت زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمصر له دلالات، فهذه الزيارة في غاية الأهمية في وقت بغاية الصعوبة، بخاصة أنها الزيارة الأولى له منذ بدء الأزمة في إبريل الماضي.

 

أحمد موسى: البرهان سيذهب إلى السعودية والإمارات ويعود لمصر مرة أخرى

 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين الجديدة،  مشيرا إلى أن اللقاء تناول تفاصيل مهمة عن الأزمة السودانية.

 

مدحت العدل: حتى الآن مش عارف أخد قرار الترشح لرئاسة الزمالك

 

علق السيناريست مدحت العدل على مستجدات وتطورات أزمة نادي الزمالك وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون النادي انتخاب مجلس إدارة جديد.


قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

 

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر مستجدات أزمة السجائر وأسعارها في مصر.

 


سمير فرج: مصر وضعت استراتيجية واضحة للأزمة السودانية

 

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن أن مصر وضعت استراتيجية واضحة لحل المشكلة في السودان.


آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

 

رد الدكتور عماد البناني، رئيس الزمالك المؤقت في الفترة الحالية، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، من خلال جمهور الفارس الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول هويته وانتمائه لصفوف النادي الأهلي، وأنه من غير اللائق أن يكون متواجد كرئيس لصفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية.

 

فيتوريا يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

 

عقب روي فيتوريا، المدير الفني لصفوف منتخب مصر، على إمكانية انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يُقال خلال الفترة الأخيرة، حول المفاوضات القوية من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات الفرعون المصري خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد توك شو الزمالك الأهلى بسمة وهبة

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