مجلس الوزراء العراقي وافق على شراء أنظمة رادار من مجموعة تاليس الفرنسية

وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء على شراء أنظمة رادار من مجموعة تاليس الفرنسية للدفاع والإلكترونيات. وهذه الأنظمة ستمكّن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.

وقد قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا هاتفيًا الإعداد لزيارة ماكرون إلى بغداد قريبًا.كما قدّم السوداني تعازيه للرئيس الفرنسي في سقوط جندي فرنسي كان يشارك في عملية عراقية استهدفت تنظيم داعش.

رادار تاليس

أنظمة رادار تاليس الفرنسية هي أنظمة متطورة للكشف والتتبع والتحكم في الحركة الجوية، تستخدم في المجالات العسكرية والمدنية. هذه الأنظمة تعتمد على تقنيات رقمية وألياف بصرية ومعالجة إشارات متقدمة، لتوفير صورة دقيقة وواضحة للأجواء. ومن بين بعض أنواع هذه الأنظمة:

GM 400: هو نظام رادار ثلاثي الأبعاد، يستطيع رصد وتحديد ارتفاع واتجاه وسرعة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، في نطاق يصل إلى 470 كيلومتر.

GM 200: هو نظام رادار ثنائي الأبعاد، يستطيع رصد وتحديد اتجاه وسرعة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، في نطاق يصل إلى 250 كيلومتر.

STAR NG: هو نظام رادار متعدد المهام، يستخدم للتحكم في الملاحة الجوية المدنية والعسكرية، وللكشف عن التهديدات الجوية. يستطيع هذا النظام رصد حتى 1000 هدف جوي في نطاق يصل إلى 500 كيلومتر.