عفت السادات: مشروعات البنية التحتية فتحت شهية الاستثمار مصر

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس السيسي قام بالكثير من أعمال البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهذا فتح شهية الاستثمار ، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتحقيق انجازات تشريعية، لان هذا يحقق مناخ جيد للاستثمار.



وتابع "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،، أن الوضع في الدولة يتغير إلى الأفضل في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية لحقوق الإنسان، وهذه يعني أن كافة الامور تسير نحو الأفضل.

وتابع أن هذه المرحلة تقتضي اختيار الاشخاص المناسبين لكي يتحدثوا عن المشروعات الجارية خلال الفترة الحالية، معقبًا: "المواطن البسيط محتاج حد يكلمه بنفس اللغة بتاعته، لكي يعلم أهمية هذه المشروعات".



لفت إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية وهو يعمل على محاربة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة في نفس الوقت، ونجح خلال سنوات بسيطة في القضاء على الإرهاب في كل ربوع الوطن وسيناء بشكل خاص، خلاف أن التنمية والمشروعات منتشرة في كل الوطن بنفس الاهتمام من قبل السيد الرئيس، معقبًا: "حصاد هذه المشروعات قادم".

