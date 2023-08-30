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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

في واقعة غريبة من
في واقعة غريبة من نوعها.. جراحة مخ نادرة لسيدة لن تتوقع ما

في واقعة تعد غريبة من نوعها أقيمت جراحة تعد نادرة لسيدة أسترالية تدعى هاري برييا باندي،  تبلغ من العمر 64 عاماً وتعاني من وجود دودة طفيلية طويلة يبلغ طولها حوالي 8 سنتيمترات وقد خرجت من مخ المريضة وهي تتلوى بين ملقاط الجراحين وذلك بعد الانتهاء من العملية، خاصةً أن السيدة لم تلتقِ من قبل بهذا النوع من الديدان وذلك سوى في نطاق القيام ببعض أعمال البستان في حديقتها.


وأكد خبير في علم الطفيليات أنها المرة الأولى التي ينتقل الطفيل إلى المخ، وذلك سواء لدى الإنسان أو بعض الفصيلات الثديية وذلك بشكل عام.

وأكدت الفحوصات  أن الدودة المُكتشفة تنتمي لفصيلة «اوفيداسكاريس روبيرتسي» والتي تعد الشائعة بين الثعابين.

وأشار الباحثون إلى أن السيدة كانت تعيش في منطقة تطل على بحيرة يسكنها أحد أنواع الثعابين  ومن المرجح أن تكون السيدة قد أُصيبت بالدودة المستديرة وذلك عقب لمسها لبعض الخضراوات الورقية المحلية المصابة بالطفيل وذلك عبر فضلات الثعابين.

 

سيدة أسترالية دودة طفيلية أعمال البستنة

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