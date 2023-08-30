لما تكون صاحي من النوم.. كهربا يشارك جمهوره بصورة ساخرة من التمرين

شارك لاعب الأهلي محمود كهربا جمهوره صورة ساخرة من التدريبات عبر حسابه بموقع انستجرام.

وعلق محمود كهربا على الصورة كاتبا:لما تكون لسة صاحي من النوم و ياخدوك التمرين من قبل حتي ما تسرح شعرك.

وأكد الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن موضوع تقسيط غرامة اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهرباء لم نتعرض له، ومتروك لمجلس الإدارة المنتخب المقبل لنادي الزمالك.

وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليس لي اي علاقة بملف تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نهائيا، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب المقبل صاحب القرار في أزمة كهربا.

أزمة تقسيط غرامة كهربا

وتابع الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن الزمالك يمر بازمة مالية كبيرة ولابد من الحفاظ على نادي الزمالك، المدير الفني سيحصل على كل مستحقاته المالية.