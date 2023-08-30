تفاصيل مبادرة "الألف كيلو" للتوعية بسرطان عنق الرحم.. فيديو

كشفت هالة عدلي أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية، تفاصيل حملة ومبادرة الألف كيلو للتوعية سرطان عنق الرحم.

وقالت هالة عدلي في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم العمل على زيادة حجم التوعية بسرطان عنق الرحم ".

وأضافت هالة عدلي:" اكتشفت انخفاض معدلات التوعية بأعراض سرطان عنق الرحم وسعينا إلى تدشين مبادرة عربية للتوعية بأهيمة الكشف المبكر للحد من انتشار سرطان عنق الرحم ".

وتابعت هالة عدلي:" الكشف والعلاج من سرطان عنق الرحم أصبح ضمن المبادرة الرئاسية لزيادة معدلات الكشف على مستوى الجمهورية ".