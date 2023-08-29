اخبار الحوادث.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.. الأمن يضبط شابا لاتهامه بعمل حركات استعراضية بالشروق





نشر صدى البلد عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية والتى جاءت على النحو التالى:

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير / عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام .

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات



تقدّم مُحام بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد شخص، قام بتلحين القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

موظف سابق يستعين بآخرين لسرقة 850 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر



‏استعان موظف سابق بشركة شحن بخمسة آخرين وتمكن من الاستيلاء على 850 ألف جنيه من الشركة بمدينة نصر لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية.

الأمن يضبط شابا لاتهامه بعمل حركات استعراضية بالشروق



‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شاب لاتهامه بعمل حركات استعراضية بدراجة نارية بمنطقة الشروق ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.