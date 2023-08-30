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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهى زمن الاستغراب|منشور غامض لـ عصام الحضري يثير التكهنات

الحضري
الحضري

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق منشورًا غامضًا  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب عصام الحضري: «انتهي زمن الاستغراب وأصبح كل شيء متوقع».

 

وكان قد استعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

 

 

وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، انت من يصنع التاريخ فثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

 

وكان قد وجّه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير يا أسطورة- قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".

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