هتلر: لاعبو الزمالك تحملوا عدم صرف رواتبهم بسبب أحمد الأحمر |فيديو

اعتبر أحمد رمضان هتلر، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد، أن خسارة لقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد كانت نهاية قاسية، مؤكدًا أن حزنه كان بسبب أنه أراد أن يُفرح جمهور الزمالك الذي وقف إلى جوار الفريق.

وقال “هتلر”، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «طلبت التعاقد مع عبد الله إمام ظهير أيمن نادي الطيران وأسامة الرميكي ظهير أيسر الأفريقي التونسي، وقيل لي: فلوسهم كتيرة».

وأضاف هتلر: «إدارة الزمالك تجاهلت طلباتنا قبل مشاركة اليد في البطولة العربية، ولاعبو الفريق لم يتم قبض مرتباتهم من 7 أشهر وطلبت منحهم شهرًا واحدًا فقط».

وتابع قائلًا: «النادي لم يتحرك تجاه كل الأزمات المالية وعانينا من التخبط الإداري قبل المشاركة في البطولة العربية».

وأشار هتلر إلى أن لاعبي الزمالك كانوا يصبرون على تلك الأوضاع «علشان في واحد اسمه أحمد الأحمر»، حسب تعبيره.

وأضاف هتلر: «أحمد الأحمر الضغوط التي كانت عليه كقائد للفريق، وأحمد الأحمر كان يساعد اللاعبين ماديًا إذا كانوا في احتياج».

وأشار “هتلر” إلى أن كابتن حمادة عبد الباري، المدير الإداري بالنادي، دفع 300 ألف جنيه من أجل تسجيل اللاعبين.

ولفت “هتلر” إلى أن أحمد الأحمر وحسن يسري وحمادة عبد الباري ساهم في تكلفة العملية الجراحية لمحمد هتلر.

وقال هتلر: «أنا أشكر كل لاعبي الفريق على ما قدموه في البطولة العربية، وما قام به لاعبو الزمالك إعجاز».