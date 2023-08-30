وزير الري يستعرض موقف المشروعات بشبه جزيرة سيناء وجهود التنمية بها

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض موقف مشروعات الوزارة بشبه جزيرة سيناء وجهود التنمية بها ، وكذا إجراءات الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي بسيناء.

وعقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

كما عقد وزير الري اجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أشرف المحمدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الري، والدكتور أحمد البلاسي، مدير معهد الموارد المائية، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية، والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة ثناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس سامح عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، و المهندس محمد حمدي بقطاع شئون مياه النيل.