كندا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة شديدة التحور من أوميكرون

أعلنت السلطات في كندا، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة (BA.2.86) شديدة التحور من فيروس أوميكرون.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤولون في قطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة (BA.2.86) شديدة التحور من فيروس أوميكرون لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.

وذكرت كبيرة الأطباء في المقاطعة، بوني هنري، ووزير الصحة الكندي أدريان ديكس، في بيان مشترك أن الشخص المصاب لم يدخل المستشفى وأن رصد الإصابة بفيروس (BA.2.86) لا يغير وضع الخطر على المواطنين في كولومبيا البريطانية.

وذكر المسؤولان “لم يكن مستبعدا أن يظهر فيروس BA.2.86 في كندا والمقاطعة”، لافتين إلى أن فيروس كورونا ما زال مستمرًا في الانتشار عالميا".

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي أن المتحور (بي.أيه.2.86) ربما يكون أكثر قدرة على إصابة أشخاص أصيبوا من قبل بفيروس كورونا أو حصلوا على تطعيمات وقائية.

وأكد علماء أنه على الرغم من ضرورة مراقبة (بي.أيه.2.86)، فإن من غير المرجح أن يتسبب في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات نظرا لارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.