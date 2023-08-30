لمستقبل مشرق ينبض بالتطور|حملة بلدي أمانة تصل سفاجا وتستهدف أكثر من 3300 مواطن

بجهود المجلس القومي للمرأة

نفّذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، في اليوم الثالث من الحملة الرابعة لأسبوع "بلدي أمانة"، سلسلة فعاليات مكثفة في مدينة سفاجا، حيث شملت الحملة توجيه أنظار أكثر من 3300 من المواطنين والمواطنات، بما في ذلك الأطفال، من خلال أكثر من 780 زيارة استمرت لثلاثة أيام متواصلة.. تمت هذه الجهود بالتعاون مع 9 رائدات ومتطوعات من فرع المجلس بالمحافظة.

وهدفت الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية لمستقبل مشرق ينبض بالتطور والتقدم، من خلال تسليط الضوء على دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق طموحات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المستمرة في تعزيز الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وبخاصة في ظل الأوضاع العالمية المعقدة.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إلى أن هذه الحملة تعكس التزام المجلس بتحقيق التواصل الفعّال مع جميع شرائح المجتمع، وتوجيه رسائل توعية تحمل رؤيتهم وآمالهم في مستقبل مشرق.

وأضافت أن تفعيل الدور الإيجابي للمرأة في تحقيق أهداف التنمية يعد من أولويات المجلس، مؤكدة على أهمية تكامل جهود الجميع من أجل بناء مجتمع قوي ومستدام.

وفي ختام الفعاليات، عبرت المشاركات والمشاركون عن امتنانهم للجهود المبذولة من قِبل المجلس والرائدات والمتطوعات، مؤكدين على أهمية مثل هذه الحملات في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع.