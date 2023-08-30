عاجل
صحف الإمارات اليوم|السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية.. مراسم مغلقة لوداع قائد فاجنر.. فلوريدا الأمريكية تستعد لإعصار إداليا بإجلاء الآلاف صدرت حديثًا.. «سر الزعفرانة» رواية للكاتبة السعودية بدرية البشر قبل دخول الخريف والشتاء|لجنة من وزارتي النقل والري تتفقد البرابخ والسدود في سفاجا لمستقبل مشرق ينبض بالتطور|حملة بلدي أمانة تصل سفاجا وتستهدف أكثر من 3300 مواطن الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعرض خطة هدم مباني استاد الغردقة الآيلة للسقوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجهود المجلس القومي للمرأة

لمستقبل مشرق ينبض بالتطور|حملة بلدي أمانة تصل سفاجا وتستهدف أكثر من 3300 مواطن

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفّذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، في اليوم الثالث من الحملة الرابعة لأسبوع "بلدي أمانة"، سلسلة فعاليات مكثفة في مدينة سفاجا، حيث شملت الحملة توجيه أنظار أكثر من 3300 من المواطنين والمواطنات، بما في ذلك الأطفال، من خلال أكثر من 780 زيارة استمرت لثلاثة أيام متواصلة.. تمت هذه الجهود بالتعاون مع 9 رائدات ومتطوعات من فرع المجلس بالمحافظة.

وهدفت الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية لمستقبل مشرق ينبض بالتطور والتقدم، من خلال تسليط الضوء على دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق طموحات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المستمرة في تعزيز الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وبخاصة في ظل الأوضاع العالمية المعقدة.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إلى أن هذه الحملة تعكس التزام المجلس بتحقيق التواصل الفعّال مع جميع شرائح المجتمع، وتوجيه رسائل توعية تحمل رؤيتهم وآمالهم في مستقبل مشرق.

 وأضافت أن تفعيل الدور الإيجابي للمرأة في تحقيق أهداف التنمية يعد من أولويات المجلس، مؤكدة على أهمية تكامل جهود الجميع من أجل بناء مجتمع قوي ومستدام.

وفي ختام الفعاليات، عبرت المشاركات والمشاركون عن امتنانهم للجهود المبذولة من قِبل المجلس والرائدات والمتطوعات، مؤكدين على أهمية مثل هذه الحملات في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع.

حملة بلدي أمانة مجلس القومي للمرأة تنمية مستدامة جودة الحياة توعية تطوع تنمية المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

موضوعات متعلقة

ورش طباعة وتحريك عرائس ضمن مبادرة «ثقافتنا فى أجازتنا» بالبحر الأحمر

وكيل صحة البحر الأحمر يدعو لتطوير منشآت الرعاية وتحسين الخدمات

رئيس حي شمال يشرف على أعمال النظافة بحفر الباطن

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 26 رحلة طيران أوروبية سياحية في يوم واحد

استمرار حملة "بلدي أمانة" في مدينة رأس غارب

نيابة الغردقة تقرر تسليم «شبل» لمالكه بعد استخدامه في عروض لجمهور الشواطئ

الانتهاء من إغراق آخر معدات قديمة لتعزيز سياحة الغوص في البحر الأحمر

رئيس مدينة الغردقة يفتتح معرض أهلاً مدارس بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

ذروة النفاق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

ماذا قال الشيخ أحمد نعينع بعد واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود|فيديو

سعره على قد الإيد.. أنسب موبايل Oppo أوبو في السوق للشباب ومحدودي الدخل

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنساء .. انتبهي لهذه الأعراض قد تنذر بنوع خطير من السرطان

طريقة تخليل الزيتون الأسود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ