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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي |فيديو

صورة لتحطم الطائرة
صورة لتحطم الطائرة

أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك الروسية، مصرع 3 أشخاص على الأقل في تحطم مروحية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) في الأورال.
 

وقال أليكسي تيكسلر :"تحطمت مروحية من طراز مي-8 في منطقة سوسنوفسكي"، مضيفاً أنّ "المروحية تابعة للمفرزة الجوية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي".

وتابع المسئول: "بحسب المعلومات الأولية لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم" وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأكّد الفرع المحلّي لوزارة حالات الطوارئ الروسية العثور على 3 جثامين في مكان الحادث حيث اندلع حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي العامة عن مسؤول إنقاذ إنّ المروحية كانت في "رحلة تدريب منتظمة" قبل "تحطمها في الغابة"، مرجّحا أن يكون الحادث ناجماً عن "عطل في المعدات".

وحوادث تحطّم الطائرات والمروحيات شائعة في روسيا حيث تستخدم على نطاق واسع في المناطق النائية من البلاد، وغالباً ما يكون سببها سوء الأحوال الجوية أو أخطاء بشرية أو أعطال فنية.
 

تحطم مروحية روسيا حوادث تحط م الطائرات توك شو صدى البلد يورونيوز

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